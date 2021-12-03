Директор львівського Будинку вчених помер під час візиту у мерію. Фото: tvoemisto.tv

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Директор львівського Будинку вчених Роман Славітич раптово помер у львівській мерії.

Трагедія сталася п’ятницю вранці, 3 грудня. Славітич прийшов з візитом до заступника мера Андрія Москаленка, бо нещодавно Будинок вчених опинився в епіцентрі скандалу через скандальну вечірку блогерів у День пам’яті жертв Голодоморів. Після цього мерія заборонила роботу Будинку вчених на невизначений термін, а поліція почала розслідування. Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

У прес-службі міської ради розповіли, що Славітич зайшов кабінет. Працівниця запропонувала йому склянку води, бо директор мав нездоровий вигляд. Чоловік сів за стіл і знепритомнів. Чиновники викликали швидку і намагалися самі реанімувати його за допомогою зовнішнього дефібрилятора. Медики, які прибули на виклик, врятувати його не змогли.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, близько 8.00 ранку Роман Славітич прийшов до нього на зустріч, про яку сам попросив напередодні. Його провели у кабінет, де йому стало зле й він знепритомнів.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що реанімаційні заходи тривали близько години, на місці працювали одразу кілька бригад «швидкої». За попередніми висновками, Роман Славітич помер від серцевого нападу.

Нагадаємо, у львівському Будинку вчених у День пам’яті жертв Голодоморів популярні українські блогери влаштували гучну вечірку з елементами еротики. У такий спосіб Instagram-блогер з Чернівців Олександр Заліско святкував свій день народження.

Джерело: ZAXID.NET