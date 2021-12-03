Директор львовского Дома ученых умер во время визита в мэрию. Фото: tvoemisto.tv

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Директор львовского Дома ученых Роман Славитич скоропостижно скончался во Львовской мэрии.

Трагедия произошла пятницу утром, 3 декабря. Славитич пришел с визитом к заместителю мэра Андрею Москаленко, потому что недавно Дом ученых оказался в эпицентре скандала из-за скандальной вечеринки блогеров в день памяти жертв Голодоморов. После этого мэрия запретила работу Дома ученых на неопределенный срок, а полиция начала расследование. Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

В пресс-службе городского совета рассказали, что Славитич зашел в кабинет. Работница предложила ему стакан воды, потому что директор имел нездоровый вид. Мужчина сел за стол и потерял сознание. Чиновники вызвали скорую и пытались сами реанимировать его с помощью внешнего дефибриллятора. Медики, прибывшие на вызов, спасти его не смогли.

По словам первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, около 8.00 утра Роман Славитич пришел к нему на встречу, о которой сам попросил накануне. Его провели в кабинет, где ему стало плохо, и он потерял сознание.

В Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали ZAXID.NET, что реанимационные мероприятия длились около часа, на месте работали сразу несколько бригад «скорой». По предварительным выводам, Роман Славитич умер от сердечного приступа.

Напомним, во львовском Доме ученых в День памяти жертв Голодоморов популярные украинские блогеры устроили шумную вечеринку с элементами эротики. Таким образом Instagram-блогер из Черновцов Александр Залиско праздновал свой день рождения.

Источник: ZAXID.NET