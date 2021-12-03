«Червону» зону покинуть дев’ять областей – Ляшко. Фото: УП

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Карантин в Україні планують послабити в регіонах, де покращується ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Потенційно вісім-дев'ять областей готові вийти з «червоної» зони. Про це заявив міністр охорони України Віктор Ляшко в кулуарах парламенту.

Міністерство охорони здоров’я вже подало в Кабінет міністрів прохання скликати комісію ТЕБ та НС. З «червоної» зони готові вийти вісім областей, чекаємо ще й дев’яту, — сказав він.

Засідання комісії планують провести на наступному тижні. Минулої доби зареєстрували 13 тис. 777 нових випадків зараження коронавірусом в Україні. Одужали 22 тис. 893 пацієнти, ще 509 українців померли.

Нагадаємо, що карантин в Україні залишається суворим у багатьох областях через складну епідеміологічну ситуацію. Станом на 3 грудня в «червоній» зоні перебувають Київ та 18 областей.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 456 на 100 тис. населення. В Києві рівень захворюваності — 592 на 100 тис. населення.