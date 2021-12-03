Умер после радости забитого гола футбольный тренер в Египте. Фото: art-holst.com.ua

https://racurs.ua/n163957-umer-posle-radosti-zabitogo-gola-futbolnyy-trener-v-egipte-video.html

Ракурс

Футбольный тренер умер после забитого гола своей команды в Египте.

Трагедия произошла во время матча второго дивизиона чемпионата Египта между командами «Аль-Маджр» и «Аль-Зарки». Тренер команды «Аль-Мадж» Адхам эль-Селхадар после забитого гола своей команды на 93-й минуте слишком эмоционально праздновал. У наставника из-за этого случился сердечный приступ, и он потерял сознание. Об этом сообщается в Instagram-странице клуба.

На место происшествия вызвали врачей, мужчину госпитализировали. До больницы тренера не довезли — он умер.

Из-за смерти Адхам эль-Селхадар в клубе «Аль-Мадж» объявили шестидневную траур. Следующий матч команды тоже перенесут на другую дату, а все тренировки пока отменили. Похоронят тренера уже сегодня, 3 декабря.

Напомним, главный тренер российского футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов подал в суд на социальную сеть Facebook. Оказалось, что соцсеть трактует его фамилию как оскорбительное наименование украинцев, когда те тегают Хохлова.