Мощную ботоферму разоблачили в Черновцах. Фото: СБУ

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Ракурс

Ботоферму в Черновцах ликвидировала Служба безопасности Украины.

Дельцы «выращивали» и подавали на черном рынке бот-аккаунты в социальных сетях. Правоохранители установили, что злоумышленники создали и «раскрутили» более 20 тыс. ботов. Аккаунты имели долгую историю и были верифицированы в соцсетях с использованием поддельных украинских паспортов. Большинство профилей скупали пропагандисты из России. Об этом 3 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Россияне использовали этих ботов дискредитации украинской власти, Вооруженных сил Украины. Также с помощью этих аккаунтов оправдывали российскую агрессию и разгоняли в соцсетях антивакцинаторские настроения.

Следователи установили, что ботоферму организовали и обслуживали около 15 человек. Действовала организация в арендованном офисе в Черновцах.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами преступлений, специальный софт, почти 6 тыс. 400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских. Кроме того, было найдено более 4 тыс. платежных карт украинских банков.

Напомним, правоохранители ликвидировали в Днепре ботоферму, которая работала по заказу России с целью дискредитировать украинскую власть и сорвать национальную программу вакцинации.