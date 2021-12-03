Зміни до Податкового кодексу – Рада розблокувала підписання закону. Фото: ahrens.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n163960-zminy-do-podatkovogo-kodeksu-rada-rozblokuvala-pidpysannya-zakonu.html

Ракурс

Податки в Україні будуть нараховувати по-новому. Верховна Рада відхилила всі 24 проекти постанов, які пропонували скасувати рішення парламенту від 30 листопада про ухвалення у другому читанні та в цілому проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу.

Жоден із проектів постанов не набрав мінімально необхідних 226 голосів народних обранців. Авторами проектів постанов стали члени фракцій «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Ініціатори постанов аргументували свою позицію тим, що закон був ухвалений з грубим порушенням регламенту Верховної Ради.

Депутати зазначили, що запропонований порядок розгляду поправок суперечив статі 45 регламенту, оскільки народні депутати не мали можливість однозначно зрозуміти, за що вони голосують.

Після відхилення усіх проектів постанов спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що має можливість підписати законодавчий акт та направити його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, урядовий проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№ 5600) ухвалили у другому читанні та в цілому. За нього 30 листопада проголосували 255 народних депутатів.