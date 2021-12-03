Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Діабет. Фото: istock

Рівень цукру в крові підіймається під час ковіду — пояснення лікаря

3 гру 2021, 15:39
999

Рівень глюкози в крові може підскочити під час зараження коронавірусом.

Найчастіше з цим зіштовхуються пацієнти з метаболічним синдромом та з надлишковою вагою. Про це розповів лікар Тарас Жиравецький у своєму Telegram.

За його словами, під час ковіду бажано здавати аналіз на глюкозу в динаміці — особливо, якщо ви почали приймати стероїдні гормони (дексаметазон, медрол, солумедрол).


Після ковіду рівень глюкози часто повертається до норми, але хворим із надлишковою вагою й метаболічним синдромом потрібно бути на контролі в ендокринолога.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні має високі показники захворюваності. На думку епідеміолога, у протоколі лікування не вистачає препаратів, які лікують коронавірус при перших симптомах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів