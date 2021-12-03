Діабет. Фото: istock

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Рівень глюкози в крові може підскочити під час зараження коронавірусом.

Найчастіше з цим зіштовхуються пацієнти з метаболічним синдромом та з надлишковою вагою. Про це розповів лікар Тарас Жиравецький у своєму Telegram.

За його словами, під час ковіду бажано здавати аналіз на глюкозу в динаміці — особливо, якщо ви почали приймати стероїдні гормони (дексаметазон, медрол, солумедрол).

Після ковіду рівень глюкози часто повертається до норми, але хворим із надлишковою вагою й метаболічним синдромом потрібно бути на контролі в ендокринолога.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні має високі показники захворюваності. На думку епідеміолога, у протоколі лікування не вистачає препаратів, які лікують коронавірус при перших симптомах.