Антитіла проти всіх штамів коронавірусу виявили у Китаї. Фото: istock

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Ракурс

Антитіла проти всіх штамів коронавірусу вдалося виявити в Китаї. Виявилося, що в спайк-білку вірусу SARS-CoV—2 є ділянки, які практично не змінюються при мутаціях.

Інформація про це відкриття була опублікована в електронній бібліотеці bioRxiv.

При аналізі антитіл до коронавірусу SARS-CoV—2, які вироблялися в людей, що важко перехворіли на COVID-19, китайські біологи виявили універсальне антитіло 35B5, яке ефективно діє проти всіх штамів коронавірусу.

Отримані знімки показали, що молекула 35B5 зв’язується з частиною S-білка коронавірусу, яка фактично не змінюється в міру еволюції. Це дозволяє використовувати дану ділянку для розробки універсальної вакцини від усіх штамів коронавірусу.

Експерименти показали, що 35B5 з однаковою ефективністю боролося як із бета-штамом, так і з дельта-штамом. Дію антитіла вже перевірили на мишах — воно захистило всіх гризунів від загибелі та серйозних пошкоджень легень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тромбоз після вакцинації AstraZeneca виникав через специфічний білок крові, який провокує помилкову імунну реакцію.