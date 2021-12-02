Антитела против всех штаммов коронавируса обнаружили ученые в Китае

Антитела против всех штаммов коронавируса открыли в Китае. Фото: istock

https://racurs.ua/n163910-antitela-protiv-vseh-shtammov-koronavirusa-otkryli-v-kitae.html

Ракурс

Антитела против всех штаммов коронавируса удалось обнаружить в Китае. Оказалось, что у спайк-белка вируса SARS-CoV-2 есть участки, которые практически не изменяются при мутациях.

Информация об этом открытии была опубликована в электронной библиотеке bioRxiv.

При анализе антител к коронавирусу SARS-CoV-2, которые вырабатывались у людей, тяжело переболевших COVID-19, китайские биологи обнаружили универсальное антитело 35B5, эффективно действующее против всех штаммов коронавируса.

Полученные снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции. Это позволяет использовать данный участок для разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса.

Эксперименты показали, что 35B5 с одинаковой эффективностью боролось как с бета-штаммом, так и с дельта-штаммом. Действие антитела уже проверили на мышах — оно защитило всех грызунов от гибели и серьезных повреждений легких.

Напомним, ранее мы сообщали, что тромбоз после вакцинации AstraZeneca возникал из-за специфического белка крови, который провоцирует ложную иммунную реакцию.