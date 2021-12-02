Хирург по ошибке ампутировала пациенту здоровую ногу

https://racurs.ua/n163909-hirurg-po-oshibke-amputirovala-pacientu-zdorovuu-nogu.html

Ракурс

В Австрии 82-летнему мужчине ампутировали не ту ногу. Вскоре пациент умер, а его вдова подала в суд на хирурга. За халатность медика оштрафовали на 2 тыс. 700 евро. После инцидента хирург перевелся в другую клинику, пишет The Guardian.

Также врач должна была оплатить 5 тыс. евро вдове пострадавшего пациента, но женщина умерла, не дождавшись решения суда.

Инцидент произошел еще в мае 2021 года. Пожилой пациент страдал многими заболеваниями, поэтому ему назначили ампутацию левой ноги.

Ошибку врачи заметили только через два дня во время перевязки. Как объяснили в клинике, перед операцией пациенту неправильно обозначили ногу, которую необходимо было отсечь.

Впоследствии в больнице заявили, что ошибка «произошла в результате ряда досадных обстоятельств» и медики «глубоко шокированы» такой ситуацией.

Главный врач публично извинилась перед пациентом, а 82-летнему дедушке назначили психологическую помощь и повторную операцию по ампутации левой ноги.

Источник:The Guardian