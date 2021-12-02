Хирург по ошибке ампутировала пациенту здоровую ногу

Хирург по ошибке ампутировала пациенту здоровую ногуhttps://racurs.ua/n163909-hirurg-po-oshibke-amputirovala-pacientu-zdorovuu-nogu.htmlРакурс
В Австрии 82-летнему мужчине ампутировали не ту ногу. Вскоре пациент умер, а его вдова подала в суд на хирурга.
За халатность медика оштрафовали на 2 тыс. 700 евро. После инцидента хирург перевелся в другую клинику, пишет The Guardian.
Также врач должна была оплатить 5 тыс. евро вдове пострадавшего пациента, но женщина умерла, не дождавшись решения суда.
Инцидент произошел еще в мае 2021 года. Пожилой пациент страдал многими заболеваниями, поэтому ему назначили ампутацию левой ноги.
Ошибку врачи заметили только через два дня во время перевязки. Как объяснили в клинике, перед операцией пациенту неправильно обозначили ногу, которую необходимо было отсечь.
Впоследствии в больнице заявили, что ошибка «произошла в результате ряда досадных обстоятельств» и медики «глубоко шокированы» такой ситуацией.
Главный врач публично извинилась перед пациентом, а 82-летнему дедушке назначили психологическую помощь и повторную операцию по ампутации левой ноги.
Источник:The Guardian