Хірург помилково ампутувала пацієнту здорову ногу. Фото: puls.ua

https://racurs.ua/ua/n163909-hirurg-pomylkovo-amputuvala-paciientu-zdorovu-nogu.html

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В Австрії 82-річному чоловікові ампутували не ту ногу. Невдовзі пацієнт помер, а його вдова подала до суду на хірурга.

За недбалість медика оштрафували на 2 тис. 700 євро. Після інциденту хірург перевелася до іншої клініки, пише The Guardian.

Також лікарка мала сплатити 5 тис. євро вдові постраждалого пацієнта, але жінка померла, не дочекавшись рішення суду.

Інцидент трапився ще в травні 2021 року. Літній пацієнт страждав від багатьох захворювань, тому йому призначили ампутацію лівої ноги.

Помилку лікарі помітили це лише через два дні під час перев’язки. Як пояснили в клініці, перед операцією пацієнту неправильно позначили ногу, яку необхідно було відтяти.

Згодом у лікарні заявили, що помилка «сталася в результаті низки прикрих обставин» і медики «глибоко шоковані» такою ситуацією.

Головна лікарка публічно вибачилася перед пацієнтом, а 82-річному дідусю призначили психологічну допомогу та повторну операцію з ампутації лівої ноги.

Джерело: The Guardian