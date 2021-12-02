Хірург помилково ампутувала пацієнту здорову ногу

Хірург помилково ампутувала пацієнту здорову ногуhttps://racurs.ua/ua/n163909-hirurg-pomylkovo-amputuvala-paciientu-zdorovu-nogu.htmlРакурс
В Австрії 82-річному чоловікові ампутували не ту ногу. Невдовзі пацієнт помер, а його вдова подала до суду на хірурга.
За недбалість медика оштрафували на 2 тис. 700 євро. Після інциденту хірург перевелася до іншої клініки, пише The Guardian.
Також лікарка мала сплатити 5 тис. євро вдові постраждалого пацієнта, але жінка померла, не дочекавшись рішення суду.
Інцидент трапився ще в травні 2021 року. Літній пацієнт страждав від багатьох захворювань, тому йому призначили ампутацію лівої ноги.
Помилку лікарі помітили це лише через два дні під час перев’язки. Як пояснили в клініці, перед операцією пацієнту неправильно позначили ногу, яку необхідно було відтяти.
Згодом у лікарні заявили, що помилка «сталася в результаті низки прикрих обставин» і медики «глибоко шоковані» такою ситуацією.
Головна лікарка публічно вибачилася перед пацієнтом, а 82-річному дідусю призначили психологічну допомогу та повторну операцію з ампутації лівої ноги.
Джерело: The Guardian