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Ракурс
Новий рік у Києві. Фото: 24 канал

Новий рік у Києві — влада пообіцяла найбільший вертеп у Європі

3 гру 2021, 15:54
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Новий рік у Києві святкуватимуть із розмахом — ялинка на Софійській та новорічні локації працюватимуть з 16 грудня до 16 січня.

Також на Софійській площі та Володимирському проїзді працюватиме ярмаркове містечко. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Окрім того, святкові локації облаштують у Центральному парку культури та відпочинку Києва.

Цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена різдвяній ночі, коли народився Ісус Христос. Основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу.

Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тис. прикрас. Довкола ялинки розташують фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену.


Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташують ковзанку. Також на площі розмістять теплу арт-зону для відпочинку, там відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізуватимуть різдвяні зірки.

«Ракурс» повідомляв, що в Києві 16 грудня запрацюють 14 святкових локацій. Новорічні ялинки будуть встановлені в усіх районах міста.

Джерело: Ракурс


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