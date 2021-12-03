Новий рік у Києві. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n163964-novyy-rik-u-kyievi-vlada-poobicyala-naybilshyy-vertep-u-ievropi.html

Ракурс

Новий рік у Києві святкуватимуть із розмахом — ялинка на Софійській та новорічні локації працюватимуть з 16 грудня до 16 січня.

Також на Софійській площі та Володимирському проїзді працюватиме ярмаркове містечко. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Окрім того, святкові локації облаштують у Центральному парку культури та відпочинку Києва.

Цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена різдвяній ночі, коли народився Ісус Христос. Основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу.

Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тис. прикрас. Довкола ялинки розташують фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену.

Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташують ковзанку. Також на площі розмістять теплу арт-зону для відпочинку, там відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізуватимуть різдвяні зірки.

«Ракурс» повідомляв, що в Києві 16 грудня запрацюють 14 святкових локацій. Новорічні ялинки будуть встановлені в усіх районах міста.