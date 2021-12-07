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Ракурс
У ВООЗ висловилися про переливання плазми крові пацієнтам із COVID-19

У ВООЗ висловилися про переливання плазми крові пацієнтам із COVID-19

7 гру 2021, 16:57
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ВООЗ висловилася проти переливання пацієнтам із COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала не застосовувати при лікуванні пацієнтів з COVID-19 переливання плазми вже перехворілих людей.

Раніше на цей метод покладалися надії, проте наявні зараз дані говорять про те, що він не збільшує шанси на виживання хворих і не знижує потреби в штучній вентиляції легень.

У заяві ВООЗ наголошується, що «переливання кров’яної плазми тих, хто одужав від COVID-19, не рекомендується пацієнтам з COVID-19.

Незважаючи на початкові очікування, нинішні свідчення говорять про те, що воно не покращує виживання і не знижує потреби в механічній вентиляції, і, крім того, воно є дорогим і витратним за часом, — констатували в організації.


У зв’язку з цим ВООЗ наполегливо не рекомендує переливати плазму хворих пацієнтам, захворювання яких не є важким. Вона також не рекомендує застосовувати таке переливання при лікуванні тяжкохворих людей, що перебувають у критичному стані. Винятком є ​​"рандомізовані контрольовані дослідження».

Відповідні рекомендації розробила група міжнародних експертів, пояснили у ВООЗ. Вони ґрунтують свої висновки на результатах 16 досліджень, проведених за участю 16 тис. 236 пацієнтів.

Джерело: Ракурс


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