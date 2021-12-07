4,5-денний робочий тиждень запровадили в ОАЕ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164105-4-5-dennyy-robochyy-tyjden-zaprovadyly-v-oae.html

Ракурс

Об'єднані Арабські Емірати з 1 січня 2022 року переходять на західний графік роботи і 4,5-денний робочий тиждень.

Тепер вихідними днями в ОАЕ стануть субота, неділя та половина п’ятниці. Про це повідомляє ВВС.

День в державних компаніях закінчуватиметься в п’ятницю о 12.00 — для того, щоб віряни могли відслужити полуденні молитви. Згідно з ісламськими звичаями, робота під час п’ятничної полуденної молитви заборонена, але її можна виконувати до і після молитви.

ОАЕ також стане першою країною у світі, яка офіційно ввела національний 4,5-денний робочий тиждень замість п’ятиденного, що діє по всьому світу.

Довгі вихідні — це частина зусиль уряду ОАЕ щодо покращення балансу між роботою та особистим життям для розвитку соціального добробуту нації при одночасному підвищенні продуктивності праці, — сказано в офіційній заяві влади.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» з 15 квітня відновила п’ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників.

Джерело: BBC