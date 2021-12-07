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Ракурс
4,5-дневную рабочую неделю ввели в ОАЭ. Фото: istock

4,5-дневную рабочую неделю ввели в ОАЭ

7 дек 2021, 16:49
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Объединенные Арабские Эмираты с 1 января 2022 года переходят на западный график работы и 4,5-дневную рабочую неделю.

Теперь выходными днями в ОАЭ станут суббота, воскресенье и половина пятницы. Об этом сообщает BBC.

День в государственных компаниях будет заканчиваться в пятницу в 12.00 — для того, чтобы верующие могли отслужить полуденные молитвы. Согласно исламским обычаям, работа во время пятничной полуденной молитвы запрещена, но ее можно выполнять до и после молитвы.

ОАЭ также станет первой страной в мире, которая официально ввела национальную 4,5-дневную рабочую неделю вместо повсеместно действующей пятидневной.

Длинные выходные — это часть усилий правительства ОАЭ по улучшению баланса между работой и личной жизнью для развития социального благополучия нации при одновременном повышении производительности труда, — сказано в официальном заявлении властей.


Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» с 15 апреля возобновила пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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