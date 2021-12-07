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Уважайте суверенитет — пять государств выразили поддержку Украине. Фото:

Уважайте суверенитет — пять государств выразили поддержку Украине

7 дек 2021, 16:27
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Агрессия Российской Федерации на украинских границах вызывает беспокойство на Западе.

Лидеры государств-участников формата «Квинт», в который входят Германия, США, Франция, Италия и Великобритания, заявили о решительной поддержке суверенитета Украины. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца по результатам переговоров 6 декабря.

Пять глав государств и правительств выразили решимость уважать суверенитет Украины и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе.


Все они напомнили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках так называемой «нормандской» группы под эгидой Франции и Германии, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину закончится кровавой резней. При этом он предупредил, что российские военные вернутся на родину в гробах.

Источник: Ракурс


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