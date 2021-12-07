Мы будем сами биться, россияне возвратятся в гробах — Резников о возможном нападении РФ

https://racurs.ua/n164098-my-budem-sami-bitsya-rossiyane-vozvratyatsya-v-grobah-reznikov-o-napadenii-rf.html

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину закончится кровавой резней. При этом он предупредил, что российские военные вернутся на родину в гробах.

Резников заявил, что Украине не нужны на войне против агрессии России боевые подразделения мировых государств. Киев нуждается только в современном оружии и помощи в модернизации тех вооружений, которые уже есть у ВСУ.

Резников сделал эти заявления в интервью CNN.

Когда журналист канала спросил, нет ли у Украины опасений, что такая помощь от США и НАТО может спровоцировать Кремль на вторжение, Резников ответил: «Идея не провоцировать Россию не работает».

Я уверен в этом, — сказал он и на уточняющий вопрос добавил, что уже были Грузия, Солсбери и Крым.

Резников уверен, что увидев согласованную позицию союзников Кремль все поймет и остановится.

Министр не верит, что Россия может одержать победу в Украине.

Это другое. Это будет кровавая бойня, российские ребята тоже будут возвращаться в гробах, — сказал он.

Напомним, что в начале ноября в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия перебрасывает войска на границу с Украиной и готовит дальнейшее наступление на украинские территории. Некоторые издания публиковали даже карты, в соответствии с которыми РФ будет наступать на Украину.

Резников в Раде заявил 3 декабря, что численность российских войск вблизи границ и на временно оккупированных территориях составляет более 94 тыс. солдат и офицеров, которые находятся в постоянной готовности и могут быть вовлечены в эскалацию ситуации.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что переброска российских войск выйдет на пик в конце января 2022 года.