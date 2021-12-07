Ми самі битимемося, буде кривава бійня - Резніков про можливий напад РФ

https://racurs.ua/ua/n164098-my-sami-bytymemosya-bude-kryvava-biynya-reznikov-pro-mojlyvyy-napad-rf.html

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну закінчитися кривавою різаниною. При цьому він попередив, що російські військові повернуться на батьківщину в трунах.

Міністр заявив, що Україні не потрібні на війні проти агресії Росії бойові підрозділи світових держав. Київ потребує тільки сучасної зброї та допомоги у модернізації тих озброєнь, які вже є у ЗСУ.

Резніков зробив ці заяви в інтерв’ю CNN.

Коли журналіст каналу запитав, чи в України немає побоювань, що така допомога від США та НАТО може спровокувати Кремль на вторгнення, Резніков відповів: «Ідея не провокувати Росію не працює".

Я впевнений у цьому, — сказав він і на уточнювальне питання додав, що були Грузія, Солсбері і Крим.

Резніков упевнений, що побачивши узгоджену позицію союзників Кремль усе зрозуміє і зупиниться.

Міністр не вірить, що Росія може перемогти в Україні.

Це інше. Це буде кривава бійня, російські хлопці теж повертатимуться у трунах, — сказав він.

Нагадаємо, що початку листопада у західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Росія перекидає війська до кордону з Україною та готує подальший наступ на українські території. Деякі видання публікували навіть карти, відповідно до яких РФ наступатиме на Україну.

Резніков у Раді заявив 3 грудня, що чисельність російських військ поблизу кордонів України та на тимчасово окупованих територіях становить понад 94 тис. солдатів та офіцерів, які перебувають у постійній готовності і можуть бути залучені до ескалації ситуації.

Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що стягнення російських військ вийде на пік наприкінці січня 2022 року.