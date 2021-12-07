Нові ліки проти ковід здатні подолати штам «Омікрон»

https://racurs.ua/ua/n164097-novi-liky-proty-kovid-zdatni-podolaty-shtam-omikron.html

Ракурс

Нові ліки для лікування коронавірусної інфекції, які здатні знизити смертність від COVID-19 на 79%, продемонстрували ефективність проти всіх відомих штамів коронавірусу, включаючи «Омікрон» та «Дельту».

Під час клінічних випробувань препарату «Ксевуді» (сотровімаб) було виявлено, що разова доза цього засобу знижує ризик госпіталізації та смерті від ковід у дорослих із групи високого ризику. Препарат є найбільш ефективним при прийомі на ранніх стадіях захворювання. Агентство з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило для використання цей препарат.

Ці дані доклінічних досліджень свідчать про потенційну ефективність нашого препарату проти «Омікрону», а також всіх інших виявлених штамів, що викликають занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Ми розраховуємо на обговорення цих результатів (досліджень — ред.) із регулюючими органами по всьому світу, — зазначив голова підрозділу досліджень та розробок GSK Хел Баррон.



Розробником ліків є фармацевтична компанія GSK (GlaxoSmithKline) та Vir Biotechnology.

Головний виконавчий директор Vir Biotechnology Джордж Скангос підтвердив, що сотровімаб показав ефективність проти всіх відомих штамів SARS-CoV-2.