Рідкісну «примарну» медузу впіймали на відео. Фото: istock

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Ракурс

Глибоководну медузу Stygiomedusa gigantea вдалося зафіксувати американським біологам.

Надзвичайно рідкісна тварина плавала в затоці Монтерей у Каліфорнії. Про це повідомляє прес-служба Дослідницького інституту акваріуму Монтерей-Бей (MBARI).

Багато тварин, що мешкають на великій глибині, рідко трапляються на очі людям — і ще рідше їх вдається зняти на камеру.

Медуза перебувала на глибині 975 метрів. Зауважимо, що це лише дев’ятий раз, коли вченим пощастило помітити це невловне створення за тисячі занурень. Експерти відзначають, що діаметр дзвона цього виду досягає одного метра, а довжина чотирьох мацаків може перевищувати десять метрів.

Гігантське желе-фантом було вперше виявлено в 1 тис. 899 році. З того часу вчені зустрічали цю тварину лише близько 100 разів, — пишуть вчені.



Stygiomedusa gigantea є однією з найбільших медуз на планеті. Ареал її проживання поширюється на весь світ окрім Північного Льодовитого океану. Проте вона живе надто глибоко, щоби люди могли часто з нею зустрічатися. Дослідники припускають, що свої мацаки вона використовує, щоби заманити здобич та завести її у свій рот.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що невідому науці червону медузу виявили вчені Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) під час липневої експедиції в Північну Атлантику.