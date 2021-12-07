Байден бачить Брінк послом США в Україні – що про неї відомо — новини США

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Новий посол США може з’явитися в Україні — американський президент Джо Байден може запропонувати призначити дипломата Бріджіт Брінк на цю посаду.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на нинішніх та колишніх американських чиновників.

Очікується, що Байден обере саме Брінк своїм представником в Україні. Однак, видання вказує, що остаточне рішення щодо призначення ще немає. Водночас журналісти зазначають, що зараз призначення послів затягується, оскільки сенатор-республіканець Тед Круз блокує ці процедури в Конгресі США, вимагаючи від Байдена і демократів ухвалення санкцій проти російського геополітичного проекту «Північний потік-2».

Що відомо про Брінк

Дипломат у 2017 році заявляла, що Україні необхідно прискорити боротьбу з корупцією та інші реформи. Брінк також наголошувала на важливості залучення української та російської сторони до роботи нормандського формату з урегулювання конфлікту на Донбасі.

У 2018 році її кандидатура розглядалася на пост очільника дипвідомства у Грузії, проте за даними ЗМІ, чинний на той момент уряд Бідзіни Іванішвілі відмовився узгоджувати її кандидатуру. Грузинська влада вважала Брінк близькою до колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, пише «Ліга».

З 2019 року Брінк обіймає посаду посла США у Словаччині. Вона є кадровою дипломаткою і прийшла до Державного департаменту у 1996 році. З того часу вона працювала в посольствах в Бєлграді, Ташкенті, Тбілісі та на Кіпрі, а також обіймала низку інших посад.

Останнім часом вона була заступницею помічника держсекретаря у Бюро з європейських та євразійських справ, де відповідала за питання, пов’язані зі Східною Європою, Кавказом та затяжними конфліктами у Європі.

Джерело: Foreign Policy, «Ліга»