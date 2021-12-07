Байден видит Бринк послом США в Украине – что о ней известно

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Ракурс

Новый посол США может появиться в Украине — американский президент Джо Байден может предложить назначить дипломата Бриджит Бринк на эту должность.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.

Ожидается, что Байден выберет Бринк своим представителем в Украине. Однако издание указывает, что окончательного решения о назначении еще нет. В то же время журналисты отмечают, что назначение послов затягивается, поскольку сенатор-республиканец Тед Круз блокирует эти процедуры в Конгрессе США, требуя от Байдена и демократов принятия санкций против российского геополитического проекта «Северный поток-2».

Что известно о Бринк

Дипломат в 2017 году заявляла, что Украине необходимо ускорить борьбу с коррупцией и другие реформы. Бринк также отмечала важность привлечения украинской и российской стороны к работе нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе.

В 2018 году ее кандидатура рассматривалась на пост главы дипведомства в Грузии, однако по данным СМИ, действующее на тот момент правительство Бидзины Иванишвили отказалось согласовывать ее кандидатуру. Грузинские власти считали Бринк близкой к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

С 2019 года Бринк занимает должность посла США в Словакии. Она является кадровой дипломаткой и пришла в Государственный департамент в 1996 году. С тех пор она работала в посольствах в Белграде, Ташкенте, Тбилиси и на Кипре, а также занимала ряд других должностей.

В последнее время она была заместительницей помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и затяжными конфликтами в Европе.