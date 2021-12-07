Редкую «призрачную» медузу поймали на видео

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Ракурс

Глубоководную медузу Stygiomedusa gigantea удалось зафиксировать американским биологам.

Чрезвычайно редкое животное плавало в заливе Монтерей в Калифорнии. Об этом сообщает пресс-служба Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI).

Многие животные, обитающие на большой глубине, редко попадаются на глаза людям — и еще реже их удается снять на камеру.

Медуза находилась на глубине 975 метров. Заметим, что это только девятый раз, когда ученым удалось заметить это неуловимое создание за тысячи погружений. Эксперты отмечают, что диаметр колокола этого вида достигает одного метра, а длина четырех щупалец может превышать десять метров.

Гигантское желе-фантом было впервые обнаружено в 1 тыс. 899 годе. С этого времени ученые встречали это животное только около 100 раз, — пишут исследователи.



Stygiomedusa gigantea является одной из самых больших медуз на планете. Ареал ее обитания распространяется на весь мир кроме Северного Ледовитого океана. Однако она живет слишком глубоко, чтобы люди могли часто с ней встречаться. Исследователи предполагают, что свои щупальцы она использует, чтобы заманить добычу и засунуть ее в свой рот.

Напомним, ранее мы сообщали, что неизвестную науке красную медузу обнаружили ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) во время июльской экспедиции в Северную Атлантику.