Новое лекарство против ковид способно побороть «Омикрон»-штамм

https://racurs.ua/n164097-novoe-lekarstvo-protiv-kovid-sposobno-poborot-omikron-shtamm.html

Ракурс

Новое лекарство для лечения коронавирусной инфекции, которое способно снизить смертность от COVID-19 на 79%, показало эффективность против всех известных штаммов коронавируса, включая «Омикрон» и «Дельту».

В ходе клинических испытаний препарата «Ксевуди» (сотровимаб) было обнаружено, что разовая доза этого средства снижает риск госпитализации и смерти от ковид у взрослых из группы высокого риска. Препарат наиболее эффективен при приеме на ранних стадиях заболевания. Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило для использования этот препарат.

Эти данные доклинических исследований говорят о потенциальной эффективности нашего препарата против «Омикрона», а также всех других выявленных штаммов, вызывающих озабоченность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Мы рассчитываем на обсуждение этих результатов (исследований — ред.) с регулирующими органами по всему миру, — отметил глава подразделения исследований и разработок GSK Хэл Баррон.



Разработчиком лекарства является фармацевтическая компания GSK (GlaxoSmithKline) и Vir Biotechnology.

Главный исполнительный директор Vir Biotechnology Джордж Скангос подтвердил, что сотровимаб показал эффективность против всех известных штаммов SARS-CoV-2.