Росія атакує Україну за чотирма фронтами, стверджує The Washington Post

https://racurs.ua/ua/n163987-rosiya-atakuie-ukrayinu-na-chotyroh-frontah-stverdjuie-the-washington-post-karta.html

Ракурс

Американські розвідники з’ясували, що Росія готується напасти на Україну на початку 2022 року на чотирьох фронтах.

The Washington Post 3 грудня написала, що російські війська зосереджуються у чотирьох точках біля кордону з Україною. Наразі там розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки та артилерія, частина яких перекинута нещодавно.

Як зазначено, на сьогоднішній день кількість військових РФ поблизу українсько-російського кордону становить близько 70 тис. осіб, проте прогнозується збільшення контингенту до 175 тис. осіб. Ці дані раніше оприлюднило й агентство Financial Times.

WP стверджує, що Росія направляє війська до кордону з Україною, вимагаючи від Вашингтона гарантій, що Україна не вступить до НАТО, а Альянс утримуватиметься від певних військових дій в Україні та навколо неї.

Отриманий від розвідки США документ містить супутникові фотографії.

На карті зазначено, що кількість російських військових уздовж кордонів України зараз становить 50 батальйонно-тактичних груп, але планується збільшити їхню чисельність до 100 батальйонно-тактичних груп.

Німецьке видання BILD з посиланням на джерела опублікувало власну карту про те, як Росія планує вторгнутися в Україну. Інсайдери видання в НАТО вважають, що атака може відбутися в три етапи — на початку 2022 року.

За інформацією української розвідки, з 1 грудня збройні сили Росії та угруповання окупантів в ОРДЛО почали новий період оперативної та бойової підготовки. Міністр оборони Україні Олексій Резніков заявив, що Росія планує напасти на Україну наприкінці січня 2022 року.