Нідерланди планували висадити десант для захоплення Цемаха - екс-розвідник

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Ракурс

Екс-розвідник розповів деталі про захоплення в ОРДЛО ключового свідка збиття рейсу MH-17 над Донбасом Володимира Цемаха.

Роман Червінський наголосив, що саме Цемах міг довести причетність Росії до збивання малайзійського Boeing 777, в Нідерландах очікували, що він виступить у суді. Раніше в цій країні нібито планували навіть висадку десанту на вертольотах в Сніжному з метою захоплення Цемаха.

На мою думку, це була провальна операція, але вони були готові це робити через важливість свідка, — сказав Червінський.

Колишнього терориста угруповання ДНР, який керував протиповітряною обороною бойовиків у місті Сніжне в 2014 році, з тимчасово окупованого Донецька вивозили у непритомному стані. Разом із ним вдалося спокійно перетнути кілька блокпостів бойовиків.

Він забирав цю ракету («Бук» — «Ракурс»), коли бойовики зрозуміли, що збили цивільний літак, а не військовий. Саме він вивів російських офіцерів за кордон. Саме він міг переконати суд у тому, що РФ причетна до трагедії, — розповів полковник запасу Червінський в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» 3 грудня.

Червінський переконує, що подібної операції ще не проводила жодна спецслужба за весь час незалежності України. Коли ж Цемаха доправили на контрольовану територію, вищому керівництву України телефонували з Нідерландів та Австралії зі словами вдячності та сподіванням того, що Цемах стане ключовим свідком на суді в Гаазі.

Як брали Цемаха

Спочатку співробітників СБУ під надійною легендою вивели на окуповану територію. Вони виявили Цемаха та оселилися у Сніжному в під’їзді його будинку.

21 червня 2019 року Цемах відвіз дружину на роботу та повернувся додому. У цей момент у квартиру увірвалися співробітники СБУ. Бойовик спробував чинити опір, але безуспішно.

Було вирішено посадити Цемаха в автомобіль та під виглядом хворої людини вивезти з окупованої території.

За словами Червінського, співробітники СБУ із залученням лікарів сформували легенду про те, що Цемах — хвора людина, яка перебуває під наркозом через больові ефекти:

Ми створили легенду та підготували документи, які вказували, що ця людина хвора і перебуває під наркозом. Завдяки цьому ми провезли Цемаха від Сніжного до Донецька, пройшовши три блокпости. Легенда спрацювала.

Цемах сидів на задньому сидінні автомобіля, поруч було інвалідне крісло. Вони вважали, що це був дідусь, якого везе його родич до місця проживання в населеному пункті, який межує з Мар’їнкою, — розказав екс-розвідник.

Згодом Цемаха пересадили в інвалідне крісло і з ним перетнули лінію розмежування.

Під час операції один з офіцерів розвідки наступив на міну, закладену терористами, та загинув. Ще один отримав поранення.

Історія питання

Влітку 2019 року планувався обмін полоненими між Україною та РФ. Кремль відмовився йти на обмін, якщо до нього не буде включено Цемаха.

3 серпня слідчі Нідерландів, які розслідують катастрофу MH17, зголосилися його допитати і тому переконливо вимагали не віддавати Цемаха Росії.

7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. До Києва повернулося 35 українських в’язнів Кремля. До Москви також було доставлено 35 ув’язнених, серед яких — Цемах.

Голова ОП Андрій Єрмак після цього заявив, що Цемах не був «супер важливим» і що Україна дала можливість голландським слідчим органам провести всі необхідні слідчі дії з ним.