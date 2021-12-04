Нидерланды хотели высадить десант, чтобы захватить террориста Цемаха — экс-разведчик

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Ракурс

Экс-разведчик рассказал детали о захвате в ОРДЛО ключевого свидетеля трагедии рейса MH-17 над Донбассом Владимира Цемаха.

Роман Червинский подчеркнул, что именно Цемах мог доказать причастность России к сбиванию малайзийского Boeing 777. В Нидерландах ожидали, что он выступит в суде. Ранее в этой стране якобы планировали даже высадку десанта на вертолетах в Снежном с целью захвата Цемаха.

По-моему, это была провальная операция, но они были готовы это делать из-за важности свидетеля, — сказал Червинский.

Бывшего террориста группировки ДНР, руководившего противовоздушной обороной боевиков в городе Снежное в 2014 году, из временно оккупированного Донецка вывозили в наполовину бессознательном состоянии. Вместе с ним спецслужбам удалось спокойно пересечь несколько блокпостов боевиков.

Он забирал эту ракету («Бук» — Ракурс), когда боевики поняли, что сбили гражданский самолет, а не военный. Именно он вывел российских офицеров за границу. Именно он мог убедить суд в том, что РФ имеет отношение к трагедии, — рассказал полковник запаса Червинский в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 3 декабря.

Червинский утверждает, что подобной операции еще не проводила ни одна спецслужба за все время независимости Украины. Когда же Цемах был доставлен на контролируемую территорию, высшему руководству Украины звонили из Нидерландов и Австралии со словами благодарности и надеялись, что Цемах станет ключевым свидетелем на суде в Гааге.

Как брали Цемаха

Первоначально сотрудников СБУ под надежной легендой вывели на оккупированную территорию. Они нашли Цемаха и поселились в Снежном в подъезде его дома.

21 июня 2019 года Цемах отвез жену на работу и вернулся домой. В этот момент в квартиру ворвались сотрудники СБУ. Боевик попытался сопротивляться, но безуспешно.

Было решено посадить Цемаха в автомобиль и под видом больного вывезти с оккупированной территории.

По словам Червинского, сотрудники СБУ с привлечением врачей сформировали легенду о том, что Цемах — больной человек, который находится под наркозом из-за болевых эффектов:

Мы создали легенду и подготовили документы, указывающие, что этот человек болен и находится под наркозом. Благодаря этому мы провезли Цемаха от Снежного до Донецка, пройдя три блокпоста. Легенда сработала.

Цемах сидел на заднем сиденье автомобиля, рядом было инвалидное кресло. Они считали, что это был дедушка, которого везет его родственник к месту жительства в населенном пункте, граничащем с Марьинкой, — рассказал экс-разведчик.

Затем Цемаха пересадили в инвалидное кресло и с ним пересекли линию разграничения.

В ходе операции один из офицеров разведки наступил на мину, заложенную террористами, и погиб. Еще один получил ранение.

История вопроса

Летом 2019 года планировался обмен пленными между Украиной и РФ. Кремль отказался идти на обмен, если в него не будет включен Цемах.

3 августа следователи Нидерландов, расследующие крушение MH17, вызвались его допросить и поэтому убедительно требовали не отдавать Цемаха России.

7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля. В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых — Цемах.

Глава ОП Андрей Ермак после этого заявил, что Цемах не был «супер важным» и что Украина дала возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия с ним.