Коронавирус - более 13 тыс. новых заражений, Киев и Полтавщина среди лидеров

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От коронавирусной болезни СOVID-19 3 декабря в Украине скончались 436 пациентов.

За день в стране выявили 13 тыс. 206 новых больных коронавирусом (днем ранее — 13 тыс. 777). Такие показатели фиксировались в Украине в начале-середине октября, когда началась новая ковид-вспышка.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 — в Киеве (1 тыс. 588), Полтавской (924), Одесской (848) и Днепропетровской (770) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

Вчера Минздрав сообщил о 509 смертях.

К утру 4 декабря в Украине выявили 3 млн 490 тыс. 855 больных за все время эпидемии. Умерло 88 тыс. человек.

3 декабря министр Виктор Ляшко сообщил, что карантин в Украине планируют ослабить в регионах, где улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Потенциально восемь-девять областей готовы выйти из красной зоны.

Министерство здравоохранения уже подало в Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЕБ и ЧС. Заседание планируется провести на следующей неделе.

3 декабря Минздрав сообщил о 13 тыс. 777 новых случаях заражения коронавирусом в Украине.