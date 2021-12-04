Коронавірус - понад 13 тис. нових заражень, Київ і Полтавщина серед лідерів

https://racurs.ua/ua/n163985-koronavirus-ponad-13-tys-novyh-zarajen-kyyiv-i-poltavschyna-sered-lideriv.html

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Від коронавірусної хвороби СOVID-19 3 грудня в Україні померли 436 пацієнтів.

За день виявили 13 тис. 206 нових хворих на коронавірус (днем раніше — 13 тис. 777). Такі показники фіксувалися в країні на початку-в середині жовтня, коли розпочався новий ковід-спалах.

Найбільше нових інфікованих COVID-19 — у Києві (1 тис. 588), Полтавській (924), Одеській (848) та Дніпропетровській (770) областях, повідомляє пресслужба МОЗ.

Учора МОЗ повідомило про 509 смертей.

На ранок 4 грудня в Україні виявили 3 млн 490 тис. 855 хворих за весь час епідемії. Померли 88 тис. людей.

3 грудня міністр Віктор Ляшко повідомив, що карантин в Україні планують послабити в регіонах, де покращується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Потенційно вісім-дев'ять областей готові вийти з «червоної» зони.

Міністерство охорони здоров’я вже подало в Кабінет міністрів прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Засідання планують провести на наступному тижні.

3 грудня МОЗ повідомило про 13 тис. 777 нових випадків зараження коронавірусом в Україні.