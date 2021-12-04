Байден налаштований на довгу розмову з Путіним про Україну

https://racurs.ua/ua/n163984-bayden-nalashtovanyy-na-dovgu-rozmovu-z-putinym-pro-ukrayinu.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, налаштований на довгу розмову з Володимиром Путіним про Україну.

Президент Сполучених Штатів розраховує під час тривалої розмови із Путіним обговорити ситуацію навколо України.

Ми давно знаємо про дії Росії, я вважаю, що на нас чекає довга розмова, — сказав Байден журналістам 3 грудня у Кемп-Девіді.

Відповідаючи на запитання журналістів про позначені Путіним «червоні лінії», президент США сказав, що «не приймає нічиїх червоних ліній».

Ризики такого гамбіту для Путіна, якби він справді пішов на вторгнення, були б величезні, — заявив Байден.

Путін 30 листопада на форумі «Росія кличе» сказав, що «червоними лініями» для Росії стануть розміщення в Україні іноземної зброї та загрози безпеці РФ. Раніше Москва неодноразово попереджала, що для неї «червоною лінією» буде вступ Києва до НАТО.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що розмова Байдена та Путіна має пройти «в найближчому майбутньому». Росіяни повідомляли начебто про відеоконференцію 7 грудня, але точну дату ще не погоджено. У Білому домі заявили, що Байден на переговорах із Путіним зосередиться на темі України.

Росія не повинна впливати на рішення НАТО щодо розширення альянсу, заявила представник Білого дому Джен Псакі. Раніше в грудні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не може впливати на вирішення питання членства України в НАТО.

Столтенберг зазначив, що питання про членство України в Альянсі стане актуальним, коли ця країна «буде готова, відповідатиме стандартам».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 грдуня запевнив про готовність України до будь-яких форматів мирних переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту. Ми готові до будь-яких форматів руху вперед і хочемо, щоб і Російська Федерація підтвердила свою прихильність саме до дипломатичного врегулювання, — заявив Кулеба в ефірі телеканалу «Дом».

Нагадаємо, що інформагентство AP повідомило, що розвідка США чекає наступу РФ на Україну на початку 2022 року.