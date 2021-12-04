Розвідка США чекає наступу РФ на Україну на початку 2022 року

https://racurs.ua/ua/n163983-rozvidka-ssha-chekaie-nastupu-rosiyi-na-ukrayinu-na-pochatku-2022-roku-ap.html

Ракурс

Напад на Україну можливий на початку 2022 року. Про це свідчать дані американських розвідслужб.

Їх оприлюднило Associated Press з посиланням на анонімного співробітника адміністрації США.

Співрозмовник агентства стверджує, що розвідка США має у своєму розпорядженні відомості про плани Росії розмістити поблизу кордону з Україною до 175 тис. військовослужбовців, причому майже половина з них уже нібито розгорнута. Також, за його словами, плани передбачають переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та обладнанням.

Джерело додало, що співробітники розвідки також спостерігають у Росії посилення пропоганди — збільшення кількості заяв довірених осіб та публікацій у ЗМІ «із очорненням України та НАТО напередодні потенційного вторгнення».

Напередодні міністр оборони України Олексій Рєзніков оцінив чисельність російських військ біля українських кордонів у 94,3 тисяч осіб. За його словами, найімовірнішим часом досягнення готовності Росії до ескалації буде кінець січня. При цьому він наголосив, що «ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов’язковим».

Джерело: АР