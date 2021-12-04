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Ракурс
Розвідка США чекає наступу РФ на Україну на початку 2022 року

Розвідка США чекає наступу Росії на Україну на початку 2022 року — AP

4 гру 2021, 08:45
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Напад на Україну можливий на початку 2022 року. Про це свідчать дані американських розвідслужб.

Їх оприлюднило Associated Press з посиланням на анонімного співробітника адміністрації США.

Співрозмовник агентства стверджує, що розвідка США має у своєму розпорядженні відомості про плани Росії розмістити поблизу кордону з Україною до 175 тис. військовослужбовців, причому майже половина з них уже нібито розгорнута. Також, за його словами, плани передбачають переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та обладнанням.

Джерело додало, що співробітники розвідки також спостерігають у Росії посилення пропоганди — збільшення кількості заяв довірених осіб та публікацій у ЗМІ «із очорненням України та НАТО напередодні потенційного вторгнення».


Напередодні міністр оборони України Олексій Рєзніков оцінив чисельність російських військ біля українських кордонів у 94,3 тисяч осіб. За його словами, найімовірнішим часом досягнення готовності Росії до ескалації буде кінець січня. При цьому він наголосив, що «ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов’язковим».

Джерело: АР

Джерело: Ракурс


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