Розвідники ГУР вийшли в ефір і розповіли про погрози у справі “Вагнергейту”,скріншот відео

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Розвідникам, причетним до спецоперації із затримання «вагнерівців», погрожували з Офісу президента кримінальним переслідуванням.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив учасник спецоперації, полковник Роман Червінський, звільнений у запас.

Він зазначив, що обговорення провалу спецоперації із затримання російських найманців почалося завдяки ЗМІ. Перед цим у лютому 2021 року від Офісу президента розвідники почули прпозиції сказати, що операції не було.

Вони прямим текстом сказали «мовчіть», намагалися переконати нас, мене особисто — ту людину, яка провела не менше 10 операцій — що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я не мав бажання з ними про це говорити. І тому почалися погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорти, що вони почнуть кримінальні провадження, — розповів Червінський.

Екс-розвідник розповів, що матеріали про проведення спецоперації були знищені та підроблені, аби приховати державну зраду серед вищого керівництва держави.

Були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після наради в Офісі президента нам передавалися такі «посили» — «що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати!, — сказав Червінський.

Він також вважає, що хтось повідомив Олександру Лукашенку про перебування у його країні бойовиків ПВК «Вагнера».

Як я розумію, Лукашенку було передано інформацію про те, що на території Мінська перебувають терористи, які планують здійснити революцію в Білорусі під час виборів президента. Тому я думаю, що ця інформація до нього якось була донесена, — сказав розвідник.



Він не знає, за чиєю ініціативою була передана інформація — України чи Білорусі.

Нагадаємо, що раніше на телебачення вийшов звільнений керівник ГУР МО Василь Бурба, який підтвердив, що усне прохання президента відтермінувати операцію по «вагнерівцях» йому озвучив Андрій Єрмак. Згодом глава ОП дав свідчення в ДБР, а в інтерв’ю спростував слова Бурби. Президент України вважає плановану Бурбою та його підлеглими операцію заздалегідь провальною і розкритикував колишнього керівника розвідників.