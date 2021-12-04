Разведчики ГУР вышли в прямой эфир и рассказали об угрозах и давлении Офиса президента - Вагнергейт, скриншот видео

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Разведчикам, причастным к спецоперации по задержанию «вагнеровцев», угрожали из Офиса президента уголовным преследованием.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил участник спецоперации, полковник Роман Червинский, уволенный в запас.

Он отметил, что обсуждение провала спецоперации по задержанию российских наемников началось благодаря СМИ. Перед этим в феврале 2021 года от Офиса президента разведчики услышали предложение сказать, что операции не было.

Они прямым текстом сказали «молчите», пытались убедить нас, меня лично — того человека, который провел не менее 10 операций — что это была российская операция. Мне было смешно, и поэтому я не хотел с ними об этом даже говорить. Для этого начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что начнут уголовные производства, — рассказал Червинский.

Экс-разведчик рассказал, что материалы о проведении спецоперации были уничтожены и подделаны, чтобы скрыть государственное предательство среди высшего руководства государства.

Были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие «посылы» — «что вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать!», — сказал Червинский.

Он также считает, что кто-то уведомил Александра Лукашенко о пребывании в его стране боевиков ЧВК «Вагнера».

Как я понимаю, Лукашенко была передана информация о том, что на территории Минска находятся террористы, которые планируют совершить революцию в Беларуси на выборах президента. Поэтому я думаю, что эта информация как-то была донесена, — сказал разведчик.

Он не знает, по чьей инициативе была передана информация Украины или Беларуси.

Напомним, что ранее на телевидение вышел уволенный руководитель ГУР МО Василий Бурба, подтвердивший, что устную просьбу президента отсрочить операцию по «вагнеровцам» ему озвучил Андрей Ермак. Впоследствии глава ОП дал показания в ГБР, а в интервью опроверг слова Бурбы. Президент Украины считает планируемую Бурбой и его подчиненными операцию заранее провальной и раскритиковал бывшего руководителя разведчиков.