https://racurs.ua/n163981-4-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. В этот день родители Девы Марии святой Иоаким и Анна дали обет посвятить свою дочь Богу и в трехлетнем возрасте привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девушками, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, а все свободное время проводила в молитвах.

По преданию, Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и подавали ей пищу. В храме Мария жила до пятнадцати лет, а по истечении этого возраста ей в мужья был избран благочестивый вдовец Иосиф.

Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в девятом веке.

Приметы:

если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, наоборот, задержится до весны;

если снег после Введения не растаял — жди хорошего урожая хлеба;

морозный день предвещает холодную и снежную зиму.

мороз 4 декабря — лето следующего года будет очень жарким, а на ближайшие праздники будет стужа.

Что запрещено делать 4 декабря: