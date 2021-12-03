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4 декабря — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n163981-4-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. В этот день родители Девы Марии святой Иоаким и Анна дали обет посвятить свою дочь Богу и в трехлетнем возрасте привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девушками, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, а все свободное время проводила в молитвах.
По преданию, Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и подавали ей пищу. В храме Мария жила до пятнадцати лет, а по истечении этого возраста ей в мужья был избран благочестивый вдовец Иосиф.
Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в девятом веке.
Приметы:
- если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, наоборот, задержится до весны;
- если снег после Введения не растаял — жди хорошего урожая хлеба;
- морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
- мороз 4 декабря — лето следующего года будет очень жарким, а на ближайшие праздники будет стужа.
Что запрещено делать 4 декабря:
- в этот день лучше не заключать церковный брак;
- 4 декабря запрещалось шить, убирать и стирать;
- нельзя обижаться, злиться, осуждать кого-либо.
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