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Ракурс

4 декабря — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

3 дек 2021, 22:35
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Праздник завтра — 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. В этот день родители Девы Марии святой Иоаким и Анна дали обет посвятить свою дочь Богу и в трехлетнем возрасте привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девушками, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, а все свободное время проводила в молитвах.

По преданию, Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и подавали ей пищу. В храме Мария жила до пятнадцати лет, а по истечении этого возраста ей в мужья был избран благочестивый вдовец Иосиф.


Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в девятом веке.

Приметы:

  • если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, наоборот, задержится до весны;
  • если снег после Введения не растаял — жди хорошего урожая хлеба;
  • морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
  • мороз 4 декабря — лето следующего года будет очень жарким, а на ближайшие праздники будет стужа.

Что запрещено делать 4 декабря:

  • в этот день лучше не заключать церковный брак;
  • 4 декабря запрещалось шить, убирать и стирать;
  • нельзя обижаться, злиться, осуждать кого-либо.

Источник: Ракурс


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