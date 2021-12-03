У Зеленского ответили на упреки о назначении недобросовестных судей

Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n163980-u-zelenskogo-otvetili-na-upreki-o-naznachenii-nedobrosovestnyh-sudey.html

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Судебная реформа в Украине продолжается. Высший совет правосудия (ВРП), оценивавший представление о назначении судей, в своем заключении написал, что все новоназначенные президентом Владимиром Зеленским кандидаты соответствуют критерию добросовестности.

Об этом сообщил Офис президента после информации, что среди назначенных 1 декабря судей были двое, которые выносили решение против активистов Евромайдана.

У Зеленского подчеркнули, что в представлениях ВРП о назначении этих судей не было фактов, «которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти».

Сам факт назначения на должность судьи не дает абсолютного иммунитета или индульгенции от привлечения к ответственности, среди прочего уголовной, совершенные правонарушения, — объяснили в ОП.



Там подчеркнули, что могут провести дополнительные проверки в случае правонарушений.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский назначил на должности 28 судей. Двое из назначенных судей в 2018 году получили негативные выводы от Общественного совета добродетели. В частности, за то, что преследовали участников Революции достоинства в 2014 году.