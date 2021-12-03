Повреждения поезда. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n163979-vandaly-zabrosali-kamnyami-novyy-dunayskiy-ekspress-v-odesse-foto.html

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«Дунайский экспресс» повредили подростки в Одессе — новый поезд сообщением Одесса — Измаил забросали камнями.

Инцидент произошел 3 декабря в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Хулиганы повредили окно входной двери поезда, работники вызвали полицию.

АО «Укрзалізниця» возмущена такими действиями хулиганов по отношению к абсолютно новому поезду, который тысячи жителей Одесщины ожидали много лет, — говорят в компании.



Официально на маршруте Измаил—Одесса запустили новый поезд «Дунайский экспресс» только 20 октября. Изготовили поезд на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКР-3. Его максимальная скорость — 140 километров в час. В составе поезда есть три вагона и 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Ивано-Франковщине вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко. Неизвестные отрезали голову памятнику и бросили ее рядом.