Пошкодження потягу. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n163979-vandaly-zakydaly-kaminnyam-novyy-dunayskyy-ekspres-v-odesi-foto.html

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«Дунайський експрес» пошкодили підлітки в Одесі — новий потяг сполученням Одеса — Ізмаїл закидали камінням.

Інцидент трапився 3 грудня в Одесі. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Хулігани пошкодили вікно вхідних дверей поїзда, працівники викликали поліцію.

АТ «Укрзалізниця» обурена такими діями хуліганів по відношенню до абсолютно нового поїзда, який тисячі мешканців Одещини очікували багато років, — кажуть у компанії.



Офіційно на маршруті Ізмаїл — Одеса запустили новий поїзд «Дунайський експрес» лише 20 жовтня. Виготовили потяг на Крюківському вагонобудівному заводі ДПКр-3. Його максимальна швидкість — 140 кілометрів на годину. У складі поїзда є три вагони й 170 місць. Потяг має сучасні елементи інтер'єру та екстер'єру і пристосований для перевезення маломобільного населення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Івано-Франківщині вандали спаплюжили пам’ятник Тарасу Шевченку. Невідомі відрізали голову пам’ятнику та кинули її поряд.