Що дарує дітям на свята Кейт Міддлтон, розповів королівський експерт

https://racurs.ua/ua/n163978-scho-daruie-dityam-na-svyata-keyt-middlton-rozpoviv-korolivskyy-ekspert.html

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, вважає за краще дарувати своїм дітям практичні подарунки.

Дітей намагаються не розбещувати екстравагантними презентами. Про це заявила королівська експертка Кеті Ніколл.

За її словами, принц Джордж користується iPad у школі. І він, і принцеса Шарлотта технічно підковані, як і більшість сучасних дітей, тому в їхньому списку бажаних подарунків, напевно, є якісь технічні пристрої, але якщо йдеться про комп’ютерну гру, то зіркові батьки з обережністю ставляться до екранного часу й подарують практичніший подарунок.

Далі королівський експерт розповіла, які подарунки принц Вільям раніше дарував на Різдво.

Одного разу Вільям подарував Кейт бінокль, з чого можна зробити висновок, що пара віддає перевагу таким подарункам. Це те, що можна використовувати на відкритому повітрі, або те, що дійсно довго служитиме, а не просто миттєва примха, — розповіла експерт.



Також принц Вільям та Кейт Міддлтон обов’язково відправлять поштою різдвяні подарунки дітям принца Гаррі та Меган Маркл — Арчі та Лілібет. Вони дарують подарунки всій сім’ї, включаючи всіх своїх племінниць та племінників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон повернулася до навчання — герцогиня Кембриджська прикрасила будень учнів лондонської школи Nower Hill High School веселим пальто кольору фуксії від Hobbs за 299 фунтів стерлінгів. Разом із восьмикласниками дружина принца Вільяма побувала на уроці природознавства.