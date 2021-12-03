Байден. Фото:

https://racurs.ua/ua/n163977-ce-rishennya-bude-vajkym-ssha-poperedyly-putina-na-vypadok-vtorgnennya-v-ukrayinu.html

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Джо Байден, президент США, попередив свого російського колегу Володимира Путіна, що зараз країна готує комплекс ініціатив проти Росії.

Зокрема, на випадок вторгнення російських військ в Україну. Про це він заявив під час брифінгу.

За словами Байдена, він «тримає руку на пульсі» й підтримує постійний контакт із союзниками в Європі і з Україною.

І те, що я роблю, це збираю те, що, на мою думку, буде найбільш повним і значущим набором ініціатив. Ініціативи, які зроблять дуже важким рішенням для Володимира Путіна йти вперед і робити те, що люди побоюються, що він може зробити, — заявив Джо Байден.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення в Україну може готувати Росія. Про це США попередили союзників у Європейському Союзі, оскільки напруга між Москвою та Північноатлантичним альянсом зростає на тлі проблем в енергетиці й міграційної кризи, спровокованої підконтрольною Володимиру Путіну владою Білорусі.