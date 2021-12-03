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Ракурс

Слон прожив 12 років у сафарі-парку в пакистанському місті Карачі і виявився слонихою.

Ветеринари провели обстеження здоров’я чотирьох слонів, і з’ясували, що одна з тварин, яка протягом 12 років вважалася самцем, виявилася самкою. Про це повідомляє Dawn.

У вересні суд призначив ветеринара Френка Горітца перевірити здоров’я чотирьох слонів після того, як організація із захисту тварин вимагала, щоби слонам надали краще місце проживання.

Команда із шістьох ветеринарів провела дослідження, узяла кров для аналізів, поспостерігала за поведінкою, обстежила ноги та зуби слонів і виміряла загальний стан здоров’я тварин.

Виявилося, що вони мають невеликий ступінь ожиріння та легкий підшкірний набряк. Також у двох слонів низький рівень гемоглобіну та знижений обсяг червоних кров’яних клітин. Під час огляду виявилося, що самець на прізвисько Сону, який 12 років жив у сафарі-парку, виявився самкою — під час ультразвукового обстеження виявили неактивні яєчники.

Ветеринари запропонували запровадити для слонів тренування для турботи про ноги, хірургічно видалити пошкоджені та уражені інфекцією бивні з подальшим лікуванням і вакцинацію. Також тварини можуть страждати від болю в зубах, і ця проблема може становити загрозу їхньому життю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «дитячий садок» для слонят, де вони жили разом зі своїми мамами, знаходився в Іспанії понад 100 тис. років тому. Там самки виховували своїх дітей, поки вони не ставали міцними й самостійними.

Джерело: Dawn