Лукашенко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163975-lukashenko-cynichno-zayavyv-scho-bilorus-nikoly-ne-stane-ukrayinou-video.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, відзначився цинічною заявою щодо України.

Він заявив, що від Білорусі вимагають стати «як Україна». Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко пояснив, що Україну країни Заходу ставлять як приклад демократичної, перспективної та розвиненої держави.

Я чітко повідомив, що ми ніколи не станемо Україною. Бо ми білоруси, у нас власне бачення наших перспектив, — додав політик.



Потім він зазначив, що ніхто з громадян країни, хто прагне нормального життя для себе та рідних, не хотів би, аби Білорусь стала другою Україною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко заговорив про можливість розміщення на території країни російської ядерної зброї.