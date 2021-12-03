Лукашенко. Фото: istock

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, отметился циничным заявлением по поводу Украины.

Он заявил, что от Беларуси требуют стать «как Украина». Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко объяснил, что Украину страны Запада ставят в пример демократического, перспективного и развитого государства.

Я четко сообщил, что мы никогда не станем Украиной. Потому что мы — белорусы, у нас собственное видение наших перспектив, — добавил политик.



Затем он отметил, что никто из граждан страны, кто стремится к нормальной жизни для себя и родных, не хотел бы, чтобы Беларусь стала второй Украиной.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко заговорил о возможности размещения на территории страны российского ядерного оружия.