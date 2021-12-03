Путин. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n163974-putin-pojalovalsya-na-bayraktary-na-donbasse.html

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, пожаловался на применение турецких боевых беспилотников «Байрактар» на Донбассе.

Такие заявления он сделал во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы Путин настаивал на важности полного соблюдения минского комплекса мероприятий 2015 года и других договоренностей, в том числе в нормандском формате. Он назвал политику Украины «деструктивной» и «направленной на срыв минских соглашений».

Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар», — добавили в Кремле.

Напомним, ранее мы сообщали, что беспилотники турецкого производства Bayraktar ежедневно работают на Донбассе. Боевые дроны привлечены в операции Объединенных сил, но не залетают на неподконтрольную украинскому правительству территорию.