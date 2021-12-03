ВОЗ. Фото: istock

https://racurs.ua/n163973-shtamm-omikron-voz-nazvala-kolichestvo-stran-gde-nashli-mutaciu.html

Ракурс

Штамм «Омикрон» из Южной Африки уже был найден в 38 странах мира, но вариант «Дельта» до сих пор остается самым распространенным в мире.

Об этом сообщает глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

На данный момент «Омикрон» обнаружили в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, — сказала она, отвечая на вопрос о ситуации с коронавирусом в мире.



Больше всего инфицировались «Омикроном» в Африке. В то же время, вариант «Дельта» продолжает оставаться доминантным во всем мире.

Напомним, ранее мы сообщали, что на распространение штамма коронавируса «Омикрон» отреагировали власти Украины. Кабмин запретил въезд иностранцам и людям без гражданства, прибывшим из восьми стран Африки — ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине, Мозамбика, Малави и находились на их территории не менее двух дней в последнее время.