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ВОЗ. Фото: istock
Штамм «Омикрон» — ВОЗ назвала количество стран, где нашли мутациюhttps://racurs.ua/n163973-shtamm-omikron-voz-nazvala-kolichestvo-stran-gde-nashli-mutaciu.htmlРакурс
Штамм «Омикрон» из Южной Африки уже был найден в 38 странах мира, но вариант «Дельта» до сих пор остается самым распространенным в мире.
Об этом сообщает глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
На данный момент «Омикрон» обнаружили в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, — сказала она, отвечая на вопрос о ситуации с коронавирусом в мире.
Больше всего инфицировались «Омикроном» в Африке. В то же время, вариант «Дельта» продолжает оставаться доминантным во всем мире.
Напомним, ранее мы сообщали, что на распространение штамма коронавируса «Омикрон» отреагировали власти Украины. Кабмин запретил въезд иностранцам и людям без гражданства, прибывшим из восьми стран Африки — ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине, Мозамбика, Малави и находились на их территории не менее двух дней в последнее время.
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