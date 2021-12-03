МКС. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n163972-mks-chut-ne-protaranil-kusok-amerikanskoy-rakety-chto-sluchilos.html

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Международная космическая станция (МКС) изменила свою траекторию из-за угрозы протаранивания куском американской ракеты.

Обломок надвигался на космическую станцию. Об этом сообщает Reuters.

Количество космического мусора увеличилось после того, как РФ провела испытания в космосе и использовала противоспутниковые ракеты. В результате этого в космосе образовались еще больше обломков, которые будут представлять опасность для космической деятельности на протяжении многих лет.

Из-за обломков в космосе МКС «подвинулась» на 310 метров, чтобы избежать столкновения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Международной космической станции (МКС) определили несколько возможных мест утечки воздуха. Все они расположены в российском модуле «Звезда».

Источник: Reuters