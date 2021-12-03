Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский, Ермак и Коломойский — обнародован рейтинг «Элита Украины»

3 дек 2021, 17:21
999

Владимир Зеленский, президент Украины, возглавил национальный рейтинг влиятельности «Элита Украины».

Руководитель оргкомитета рейтинга председатель правления Международного экспертного клуба Елена Овчинникова сообщила об этом во время пресс-конференции, информирует агентство УНИАН.

Всего в рейтинг входят 100 определенных путем экспертного голосования наиболее влиятельных лиц.

В топ-10 вошли:

  • Владимир Зеленский;
  • бизнесмен Ринат Ахметов;
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • бизнесмен Игорь Коломойский;
  • первый помощник президента Украины Сергей Шефир;
  • заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • секретарь СНБО Алексей Данилов;
  • глава СБУ Иван Баканов;
  • генпрокурор Ирина Венедиктова;
  • бизнесмен Виктор Пинчук.

Мэр Киева Виталий Кличко расположился на 11-й строчке этого рейтинга, премьер-министр Денис Шмигаль — на 12-й, пятый президент Украины Петр Порошенко — на 15-й, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук — на 22-й.

По словам Овчинниковой, в рейтинге претендентов оценивали по «четким и жестким» критериям, таким как:

  • деньги;
  • связки;
  • активность;
  • широта сфер воздействия.

Кто же эти люди, оказавшиеся в топ-10? В первую очередь — это исполнительная, законодательная и судебная власть, бизнесмены. Абсолютно невелик процент лидеров общественного мнения, творческих личностей, писателей, ученых, — отметила Овчинникова.


Отмечается, что проект, начатый Международным экспертным клубом и рейтинговым агентством ElitExpert в сентябре 2020 года, был внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый масштабный рейтинг за всю историю Независимости.

Источник: УНИАН


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров