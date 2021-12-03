Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n163971-zelenskiy-ermak-i-kolomoyskiy-obnarodovan-reyting-elita-ukrainy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, возглавил национальный рейтинг влиятельности «Элита Украины».

Руководитель оргкомитета рейтинга председатель правления Международного экспертного клуба Елена Овчинникова сообщила об этом во время пресс-конференции, информирует агентство УНИАН.

Всего в рейтинг входят 100 определенных путем экспертного голосования наиболее влиятельных лиц.

В топ-10 вошли:

Владимир Зеленский;

бизнесмен Ринат Ахметов;

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

бизнесмен Игорь Коломойский;

первый помощник президента Украины Сергей Шефир;

заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

глава СБУ Иван Баканов;

генпрокурор Ирина Венедиктова;

бизнесмен Виктор Пинчук.

Мэр Киева Виталий Кличко расположился на 11-й строчке этого рейтинга, премьер-министр Денис Шмигаль — на 12-й, пятый президент Украины Петр Порошенко — на 15-й, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук — на 22-й.

По словам Овчинниковой, в рейтинге претендентов оценивали по «четким и жестким» критериям, таким как:

деньги;

связки;

активность;

широта сфер воздействия.

Кто же эти люди, оказавшиеся в топ-10? В первую очередь — это исполнительная, законодательная и судебная власть, бизнесмены. Абсолютно невелик процент лидеров общественного мнения, творческих личностей, писателей, ученых, — отметила Овчинникова.



Отмечается, что проект, начатый Международным экспертным клубом и рейтинговым агентством ElitExpert в сентябре 2020 года, был внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый масштабный рейтинг за всю историю Независимости.

Источник: УНИАН