Зеленский, Ермак и Коломойский — обнародован рейтинг «Элита Украины»https://racurs.ua/n163971-zelenskiy-ermak-i-kolomoyskiy-obnarodovan-reyting-elita-ukrainy.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, возглавил национальный рейтинг влиятельности «Элита Украины».
Руководитель оргкомитета рейтинга председатель правления Международного экспертного клуба Елена Овчинникова сообщила об этом во время пресс-конференции, информирует агентство УНИАН.
Всего в рейтинг входят 100 определенных путем экспертного голосования наиболее влиятельных лиц.
В топ-10 вошли:
- Владимир Зеленский;
- бизнесмен Ринат Ахметов;
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
- бизнесмен Игорь Коломойский;
- первый помощник президента Украины Сергей Шефир;
- заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- глава СБУ Иван Баканов;
- генпрокурор Ирина Венедиктова;
- бизнесмен Виктор Пинчук.
Мэр Киева Виталий Кличко расположился на 11-й строчке этого рейтинга, премьер-министр Денис Шмигаль — на 12-й, пятый президент Украины Петр Порошенко — на 15-й, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук — на 22-й.
По словам Овчинниковой, в рейтинге претендентов оценивали по «четким и жестким» критериям, таким как:
- деньги;
- связки;
- активность;
- широта сфер воздействия.
Кто же эти люди, оказавшиеся в топ-10? В первую очередь — это исполнительная, законодательная и судебная власть, бизнесмены. Абсолютно невелик процент лидеров общественного мнения, творческих личностей, писателей, ученых, — отметила Овчинникова.
Отмечается, что проект, начатый Международным экспертным клубом и рейтинговым агентством ElitExpert в сентябре 2020 года, был внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый масштабный рейтинг за всю историю Независимости.
Источник: УНИАН