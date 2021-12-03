Самую здоровою породу собак назвали ученые

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Ракурс

Породистые собаки имеют генетические заболевания из-за близкородственного скрещивания. Но есть одна порода, которая по сравнению с остальными считается здоровой.

Ученые из США и Финляндии обнаружили, что «высокая породистость» приводит к возникновению серьезных заболеваний. Об этом пишет Canine Medicine and Genetics.

Исследователи провели генетический анализ 227 пород собак, который выявил, что коэффициент инбридинга (вероятность развития генетических патологий из-за близкородственного скрещивания) составляет аж 25%.

Это значительно выше безопасного уровня. Например, у людей сложные генетические заболевания могут возникнуть при коэффициенте в 3−6%, что примерно в 5−6 раз ниже уровня, обнаруженного у породистых собак.

Ученые более подробно рассмотрели историю выведения датско-шведских фермерских собак. Много лет назад их вывели на территории восточной Дании и южной Швеции. Эта старинная порода использовалась на фермах для охраны людей, домашнего скота и имущества от злоумышленников.

Оказалось, что датско-шведские фермерские собаки имеют довольно низкий коэффициент инбридинга. Исследователи связали это с тем, что изначально особей этой породы было много и вдобавок их разводили (и разводят) не ради красоты, а для службы человеку. То есть, важным критерием является не внешность, а здоровье и способность выполнять приказы.

«Ракурс» сообщал, что собаки наклоняют голову при общении с человеком для концентрации на речи хозяина и распознавания знакомых слов.

Источник: Canine Medicine and Genetics