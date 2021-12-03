Найздоровішу породу собак назвали вчені

https://racurs.ua/ua/n163970-nayzdorovishu-porodu-sobak-nazvaly-vcheni-foto.html

Ракурс

Породисті собаки мають генетичні захворювання через близьке споріднене схрещування. Але є одна порода, яка в порівнянні з іншими вважається здоровою.

Вчені зі США та Фінляндії виявили, що «висока породистість» призводить до виникнення серйозних захворювань. Про це пише Canine Medicine and Genetics.

Дослідники провели генетичний аналіз 227 порід собак, який виявив, що коефіцієнт інбридингу (імовірність розвитку генетичних патологій через близьке споріднене схрещування) становить аж 25%.

Це значно вищі показники за безпечний рівень. Наприклад, у людей складні генетичні захворювання можуть виникнути при коефіцієнті в 3−6%, що приблизно в 5−6 разів нижче за рівень, виявлений у породистих собак.

Вчені докладніше розглянули історію виведення датсько-шведських фермерських собак. Багато років тому їх вивели на території східної Данії та південної Швеції. Ця старовинна порода використовувалася на фермах для охорони людей, худоби та майна від зловмисників.

Виявилося, що датсько-шведські фермерські собаки мають досить низький коефіцієнт інбридингу. Дослідники пов’язали це з тим, що спочатку особин цієї породи було багато та їх розводили (і розводять) не заради краси, а для служби людині. Тобто важливим критерієм є не зовнішність, а здоров’я та здатність виконувати накази.

«Ракурс» повідомляв, що собаки нахиляють голову під час спілкування з людиною для концентрації на словах господаря і розпізнаванні знайомих слів.

Джерело: Canine Medicine and Genetics