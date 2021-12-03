Вколоти вакцину у фальшиву силіконову руку намагався чоловік в Італії

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163969-vkoloty-vakcynu-u-falshyvu-sylikonovu-ruku-namagavsya-cholovik-v-italiyi.html

Ракурс

Курйозний випадок трапився в Італії — в одному із центрів вакцинації чоловік хотів обдурити співробітників і отримати вакцину в силіконову руку.

50-річний чоловік у такий спосіб хотів «прищепитися» першою дозою. Про це розповів глава регіону П'ємонт Альберто Чіріо на своїй сторінці у Facebook.

Він намагався обдурити медичних працівників із «фальшивою рукою» (силіконовим дельтоподібним м’язом), думаючи, що зможе обдурити систему й отримати зелену перепустку, фактично не маючи вакцини, — написав Чіріо.



Однак обман швидко розкрили. Попри те, що силіконова рука була дуже схожа на справжню шкіру, колір та сприйняття на дотик викликали підозру в медика, який попросив чоловіка показати всю свою руку. Після цього чоловік намагався переконати медика не повідомляти про цю ситуацію, але на місце викликали поліцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Новій Зеландії корінні жителі маорі вимагають від противників вакцинації від COVID-19 перестати використовувати на своїх мітингах традиційний ритуальний танець хака Ка Мате.