Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n163969-ukolot-vakcinu-v-falshivuu-silikonovuu-ruku-pytalsya-mujchina-v-italii.html

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Курьезный случай произошел в Италии — в одном из центров вакцинации мужчина хотел обмануть сотрудников и получить вакцину в силиконовую руку.

50-летний мужчина таким образом хотел «привиться» первой дозой. Об этом рассказал глава региона Пьемонт Альберто Чирио на своей странице в Facebook.

Он пытался обмануть медицинских работников с «фальшивой рукой» (силиконовой дельтовидной мышцей), думая, что сможет обмануть систему и получить зеленый пропуск, фактически не имея вакцины, — написал Чирио.



Однако обман быстро раскрыли. Несмотря на то, что силиконовая рука была очень похожа на настоящую кожу, цвет и восприятие на ощупь вызвали подозрение у медика, который попросил мужчину показать всю свою руку. После этого мужчина пытался убедить медика не сообщать об этой ситуации, но на место вызвали полицию.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Новой Зеландии коренные жители маори требуют от противников вакцинации от COVID-19 перестать использовать на своих митингах традиционный ритуальный танец хака КаМате.